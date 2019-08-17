Более чем в половине нижегородских озер купаться опасно Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Более чем в половине нижегородских озер купаться опасно. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 23 августа 2019 года, проведено порядка 1 100 исследований воды поверхностных водоемов в зонах купания на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели.

Отметим, что в Сормовском районе все озера не прошли проверку, во всех водоемах наблюдается превышение норм по бактериологическим показателям в результате лабораторных исследований.

По итогам проверок в следующих озерах купаться не рекомендуется (по бактериологическим показателям):

1. Автозаводский район

- озеро парка имени 777-летия Нижнего Новгорода

2. Ленинский района

- затон 25 лет Октября на Оке

3. Канавинский район

- озеро Сортировочное, ул. Архангельская, 14

- озеро Сортировочное, Березовая роща

4. Сормовский район

- озеро Парковое (парк культуры и отдыха)

- озеро Светлоярское (ул. Мокроусова-Гаугеля)

- озеро Пестичное

- озеро Лунское

5. Советский район

- третье озеро Щелоковского хутора

6. Приокский район

- верхнее озеро Щелоковского хутора.

Напомним, пляж в Молитовском затоне (затон имени 25 лет Октября на оке) благоустроили в середине августа.

Также в середине августа был объявлен аукцион по очистке дна и берега Мещерского озера от мусора. Торги пройдут 26 августа.