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Общество

Более чем в половине нижегородских озер купаться опасно

23 августа 2019 12:09  [272] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Более чем в половине нижегородских озер купаться опасно. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 23 августа 2019 года, проведено порядка 1 100 исследований воды поверхностных водоемов в зонах купания на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели.

Отметим, что в Сормовском районе все озера не прошли проверку, во всех водоемах наблюдается превышение норм по бактериологическим показателям в результате лабораторных исследований.

По итогам проверок в следующих озерах купаться не рекомендуется (по бактериологическим показателям):

1. Автозаводский район
- озеро парка имени 777-летия Нижнего Новгорода
2. Ленинский района
- затон 25 лет Октября на Оке
3. Канавинский район
- озеро Сортировочное, ул. Архангельская, 14
- озеро Сортировочное, Березовая роща
4. Сормовский район
- озеро Парковое (парк культуры и отдыха)
- озеро Светлоярское (ул. Мокроусова-Гаугеля)
- озеро Пестичное
- озеро Лунское
5. Советский район
- третье озеро Щелоковского хутора
6. Приокский район
- верхнее озеро Щелоковского хутора.

Напомним, пляж в Молитовском затоне (затон имени 25 лет Октября на оке) благоустроили в середине августа.

Также в середине августа был объявлен аукцион по очистке дна и берега Мещерского озера от мусора. Торги пройдут 26 августа.

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