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Происшествия

Школьники пострадали при наезде на высоковольтный провод в Воротынском районе

26 августа 2019 12:15  [104] Происшествия

Школьники пострадали при наезде на высоковольтный провод в Воротынском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Подростки (2005 и 2004 г.р.) ехали на незарегистрированном мотоцикле Иж "Юпитер – 3", не справились с управлением и наехали на препятствие (высоковольтный провод). Оба были госпитализированы.

Напомним, накануне водитель насмерть сбил девушку в Володарском районе, когда та ставила аварийный знак на дороге после другого ДТП.

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