Школьники пострадали при наезде на высоковольтный провод в Воротынском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Подростки (2005 и 2004 г.р.) ехали на незарегистрированном мотоцикле Иж "Юпитер – 3", не справились с управлением и наехали на препятствие (высоковольтный провод). Оба были госпитализированы.
Напомним, накануне водитель насмерть сбил девушку в Володарском районе, когда та ставила аварийный знак на дороге после другого ДТП.
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