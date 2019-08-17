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Политика

"Назначение на должность главы минтранса для Павла Саватеева — это серьезные задачи в рамках нацпроекта", - Александр Щелоков

02 сентября 2019 17:30  [79] Политика
Александр Щелоков

Александр Щелоков

"Для Павла Саватеева назначение на должность - это ответственность за целый ряд серьезнейших задач во времена больших дорожных строек", - сказал глава Арзамаса Александр Щелоков, комментируя назначение министром транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павла Саватеева.

"Это задачи, которые будут реализованы в регионе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - добавил он.

"Только в Арзамасе запланировано строительство сложных и ответственных объектов: Южного обхода Арзамаса и реконструкция железнодорожного переезда на р.п. Выездное - то, чего так ждут арзамасцы. Важным видится также штатный диалог с органами местного самоуправления и федеральными органами для консолидации всех усилий во благо интересов нижегородцев", - отметил Александр Щелоков.

Напомним, что решение о назначении Павла Саватеева министром транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области глава региона Глеб Никитин принял 2 сентября 2019 года.

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