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Общество

Сертификаты на лечение троих детей вручены в рамках акции "Под флагом Добра!" в Кстове Нижегородской области

07 сентября 2019 09:56  [96] Общество
Фото Николая Нестеренко

Фото Николая Нестеренко

Футбольный матч между командами "Старко" и сборной Нижегородской области в рамках благотворительной акции "Под флагом Добра!" прошел 6 сентября на стадионе "Нефтехимик" в Кстове.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Согласно информации, перед матчем были вручены сертификаты на лечение троих детей.

"Одному ребенку с онкозаболеванием требуется неродственное донорство. Еще два ребенка с поражением центральной нервной системы смогут пройти лечение, которое не входит в программу госгарантий", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Участников благотворительной акции поприветствовали министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский, генеральный директор ООО "Сибур-Кстово" Александр Должиков, президент футбольного клуба "Старко", организатор Всероссийской благотворительной акции "Под флагом добра!" Юрий Давыдов и глава администрации Кстовского муниципального района Виталий Ковалев.

Прошедший благотворительный матч — 12 по счету и за это время помощь оказана 82 нижегородским детям.

Товарищеский матч между командами завершился со счетом 5:2 в пользу команды "Старко". После этого на стадионе прошел концерт с участием российских артистов Григория Гладкова, Виктора Зинчука и Михаила Гребенщикова.

Сбор средств на лечение тяжелобольных детей продолжается до 15 сентября. Он осуществляется путем перечисления денег на расчетный счет ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница".

Ранее сообщалось о том, что АПЗ стал лучшим в номинации "Социальная ответственность и благотворительность" на конкурсе "Предприниматель года".

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