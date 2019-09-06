"Анализ сообщений наблюдателей позволяет говорить, что выборы проходят законно и открыто", - Роман Стронгин Политика

Все каналы связи в Ситуационном центре Общественной палаты Нижегородской области к 7:00 8 сентября 2019 года приведены в рабочий режим. Об этом сообщает пресс-служба Ситуационного центра, координирующего работу общественных наблюдателей.

Согласно информации, связь с общественными наблюдателями на всей территории региона работает устойчиво.

К 8:00 общественные наблюдателями, получившими направления Общественной палаты Нижегородской области, была пройдена регистрация в участковых избирательных комиссиях. Они приступили к работе в Нижнем Новгороде, Балахне, Дзержинске и Кстово.

В колл-центре начала работать многоканальная система связи с наблюдателями. Отмечается, что первая волна мониторинга позволяет сделать вывод, что все предусмотренные законом процедуры по подготовке избирательных участков к открытию и началу голосования соблюдены.

"Мы сделали крупный шаг в развитии гражданского общества. В выборах участвуют независимые, никем не оплачиваемые наблюдатели" - заявил председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин, открывая работу Ситуационного центра.

Он подчеркнул, что в этом году подавляющее большинство общественных наблюдателей - студенты нижегородских вузов. Предполагается, что это повысит уровень доверия к власти и выборам в молодёжной среде.

"Работа по наблюдению за выборами уже не является для нас новой и незнакомой. Опыт организации общественного наблюдения, который получила Общественная палата Нижегородской области на выборах президента России и губернатора Нижегородской области в 2018 году, был высоко оценен. Эта оценка обязывает нас использовать все свои профессиональные знания, навыки и умения, для того чтобы процедура общественного наблюдения способствовала свободному волеизъявлению граждан и вносила свой вклад в процесс формирования гражданского общества в России", - прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что избирательные участки в Нижегородской области открылись в 8:00 и будут доступны желающим проголосовать до 20:00 8 сентября. Всего на территории региона организовано 663 избирательных участка.

Напомним, что 8 сентября 2019 года в Нижегородской области пройдут выборы депутата Законодательного собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20, который включает в себя территорию Кстовского района, а также выборы в Городскую думу. Голосование состоится в избирательных округах №№ 9, 15, 16, 21, 24, включающих в себя территории Канавинского, Ленинского и Сормовского районов.

Также в этот день в Выксе, Чкаловске, Арзамасе и Дзержинске пройдут основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов.