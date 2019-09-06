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Происшествия

Мужчина с ружьём пропал в Ардатовском лесу

08 сентября 2019 18:35  [52] Происшествия
Мужчина с ружьём пропал в Ардатовском лесу

Мужчина с ружьём пропал в Ардатовском лесу

Мужчина с ружьём пропал в Ардатовском лесу. Об этом сообщает нижегородский поисково-спасательный отряд "Волонтёр".

Согласно информации, 66-летний Владимир Боронин пропал в пятницу, 6 сентября, уйдя из дома в посёлке Красная речка в Ардатовском райне.

Он 185 см. ростом, худощавого телосложения. У него седые волосы и голубые глаза.

На нём были жёлто-зелёная рубашка в клетку, тёмная куртка и тёмные резиновые сапоги.

Отмечается, что при себе пропавший имел ружьё.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины или готов присоединиться к поиску просят позвонить инфоргу поиска по номеру 89200060229 (Наталья) или на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51.

Ранее сообщалось, что волонтёры также просят помощи в розыске двоих пропавших в Балахне подростков.

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