Продолжается голосование по проекту "Вам решать" в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, пока свой голос отдали 90 тысяч человек. Голосование продлится до 15 сентября. Проекты-победители войдут в модельные бюджеты-2020.
"В некоторых районах (например, Ветлужском, Тонкинском, Большемурашкинском) процент проголосовавших составляет до 20% от общей численности населения", - отметил заместитель министра финансов Юрий Шалабаев.
Напомним, что Глеб Никитин пригласил жителей как можно активнее участвовать в голосовании, итоги которого напрямую влияют на решения властей.
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