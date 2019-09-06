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Общество

Продолжается голосование по проекту "Вам решать" в Нижегородской области

09 сентября 2019 16:49  [85] Общество

Продолжается голосование по проекту "Вам решать" в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, пока свой голос отдали 90 тысяч человек. Голосование продлится до 15 сентября. Проекты-победители войдут в модельные бюджеты-2020.

"В некоторых районах (например, Ветлужском, Тонкинском, Большемурашкинском) процент проголосовавших составляет до 20% от общей численности населения", - отметил заместитель министра финансов Юрий Шалабаев.

Напомним, что Глеб Никитин пригласил жителей как можно активнее участвовать в голосовании, итоги которого напрямую влияют на решения властей.

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