Нижегородский Роспотребнадзор проверяет воздух в поселке, где горит ангар с ГСМ Происшествия

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Нижегородской области выехали на место ЧП, которое произошло из-за горящего ангара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о пожаре в Кудьминской промзоне Богородского района Нижегородской области поступило сегодня, 10 сентября, вечером. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия в 18:20. Выяснилось, что горит ангар в котором, предположительно, находится горюче-смазочный материал (масло). По предварительным данным, объем масла составляет 500 тонн.

В Роспотребнадзоре пояснили, что рядом с промзоной расположен жилой поселок Дружный и теперь необходимо выяснить нет ли из-за пожара в воздухе вредных для жителей поселка примесей. В связи с этим специалисты ведомства организовали лабораторные исследования атмосферного воздуха в жилой зоне поселка.

В настоящее время результаты исследований пока не готовы.