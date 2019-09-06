Мужчина избил инвалида в Шатковском районе Происшествия

Мужчина избил инвалида в Шатковском районе. Как сообщили в региональной прокуратуре, утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) в отношении 45-летнего ранее неоднократно судимого жителя районного центра.

По версии следствия в начале августа 2019 года обвиняемый на фоне выпитого спиртного, решил избить соседку-инвалида. Он незаконно проник в дом, где проживала потерпевшая, и избил ее. Кроме того, в момент нанесения телесных повреждений злоумышленник угрожал потерпевшей убийством, которую она восприняла реально.

Следует отметить, что ранее мужчина уже был судим за кражу с незаконным проникновением в жилище, а также неоднократно привлекался к административной ответственности.

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