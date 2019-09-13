Новые победы "Торпедо": всухую переиграли омский "Авангард" Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

В третьем домашнем матче сезона хоккеисты "Торпедо" всухую переиграли финалиста Кубка Гагарина в лице омского "Авангарда" - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в матче 15 сентября 2019 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба.

С первых минут матча хоккеисты обеих команд дали понять голкиперам Андерсу Линдбеку и Игорю Бобкову, что скучать им в ходе встречи не придется. Игравший в обновленном шлеме в цветах "Торпедо" швед испытания выдержал. А вот страж ворот "Авангарда" в середине периода вынужден был доставать шайбу из сетки. Хитрую передачу Михаила Варнакова из-за ворот с близкого расстояния замкнул Куинтон Хауден – 1:0.

На старте второго периода болельщикам "Торпедо" пришлось понервничать. Спустя полминуты после возобновления игры шайба оказалась в воротах нижегородской команды. Арбитры моментально определили игру высокоподнятой клюшкой, однако для уверенности все же решили воспользоваться просмотром. Томительные минуты ожидания завершились для торпедовских болельщиков хэппи-эндом: счет на табло не изменился. Получив "тревожный звонок", хоккеисты "Торпедо" приложили максимум усилий, чтобы увеличить свое преимущество, и дважды смогли добиться успеха. Станислав Бочаров забросил свою вторую шайбу в ворота "Авангарда" за неделю, а еще через четыре минуты новый повод для ликования подарил "Нагорному" Дамир Жафяров – 3:0!

В третьем периоде торпедовцы взяли на вооружение самую правильную и единственно верную в подобной ситуации тактику: лучшая оборона – это атака! Команда продолжила действовать в ярком остроатакующем ключе, не позволив "Авангарду" устроить даже подобие финального штурма. Финалист Кубка Гагарина организовал несколько подходов к воротам, однако их было явно недостаточно, чтобы "пробить" поймавшего кураж Андерса Линдбека и подменившего его в нужный момент Андрея Тихомирова. "Торпедо" довело матч до уверенной победы – первой "на ноль" в текущем сезоне.

Впереди у "Торпедо" - заключительный матч первой домашней серии. Во вторник, 17 сентября подопечные Дэвида Немировски на льду "Нагорного" скрестят клюшки с "Нефтехимиком".

Напомним, "Торпедо" обыграл в овертайме московский ЦСКА в первом домашнем матче сезона 11 сентября 2019 года.