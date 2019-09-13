Последние новости рубрики Бизнес
17 сентября 2019 13:59  [61] "Транснефть-Верхняя Волга" модернизировала котельные на НПС "Балахониха" и "Филино"
17 сентября 2019 13:08  [113] Три частные нижегородские компании вошли в рейтинг Forbes
17 сентября 2019 12:40  [370] Домоуправляющая компания Сормовского района подозревается в уклонении от уплаты налогов на 268 млн рублей
16 сентября 2019 15:35  [264] SOCAR отметила хорошие перспективы сотрудничества с АО "Транснефть-Верхняя Волга"
15 сентября 2019 12:32  [326] Бесплатная реклама для соцпредпринимателей: новый конкурс стартовал в ЦИСС НО
14 сентября 2019 09:01  [337] Банк "Открытие" и Русское географическое общество представляют уникальный фильм о России
13 сентября 2019 17:08  [429] Переработку конопли организуют в Нижегородской области за 1 млрд рублей по инвестсоглашению
13 сентября 2019 16:49  [307] Нижегородский Фонд развития промышленности вошел в ТОП-3 по эффективности
13 сентября 2019 16:40  [964] Испытания первого в России комплекса по производству металлических порошков прошли в Кулебаках
13 сентября 2019 15:41  [670] "На фоне снижения прогнозов ЕЦБ произошло смягчение монетарной политики", - аналитик банка "Открытие"
Бизнес

Три частные нижегородские компании вошли в рейтинг Forbes

17 сентября 2019 13:08  [113] Бизнес

Три частные компании, штаб-квартира которых находится в Нижегородской области, вошли в рейтинг крупнейших по версии Forbes. Об этом сообщается на сайте журнала.

В этом списке находится 200 частных крупнейших компаний России. В ТОП-5 входят такие, как ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, X5 Retail Group, Магнит, Татнефть.

Из перечня нижегородских компаний в рейтинг попали "Группа ГАЗ", "Альбион-2002" (Бристоль) и "Сладкая жизнь".

"Группа ГАЗ" находится в рейтинге на 108 месте. Поясняется, что в 2018 году выручка компании составила 96,3 млрд рублей, в 2017 году Группа заработала 3,5 млрд рублей, что более чем в три раза превышает показатель 2016 года. Финансовые показатели за 2017 год в компании назвали лучшими за время стагнации на рынке коммерческого транспорта, наблюдаемой с 2013 года.

Выручка "Альбион-2002" (Бристоль) в 2018 году составила 81 млрд рублей. Компания управляет сетью магазинов "у дома". Основной ассортимент "Бристоля" - алкоголь, товары для вейпинга и продукты питания. В сеть компании входят более 2,5 тысячи магазинов в более чем 520 городах России. "Альбион-2002" занимает в рейтинге Forbes 128 место.

"Сладкая жизнь" (штаб-квартира - в Дзержинске) занимает в рейтинге 106 позицию. Выручка компании в 2018 году составила 97,5 млрд рублей. "Сладкая жизнь" является одним из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания в России, работает на территории Московской, Нижегородской, Владимирской, Пензенской, Ивановской, Кировской областей, республик Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Татарстан. Дистрибьюторские центры расположены в Нижнем Новгороде, Москве и Владимире.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph