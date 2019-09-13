Три частные нижегородские компании вошли в рейтинг Forbes Бизнес

Три частные компании, штаб-квартира которых находится в Нижегородской области, вошли в рейтинг крупнейших по версии Forbes. Об этом сообщается на сайте журнала.

В этом списке находится 200 частных крупнейших компаний России. В ТОП-5 входят такие, как ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, X5 Retail Group, Магнит, Татнефть.

Из перечня нижегородских компаний в рейтинг попали "Группа ГАЗ", "Альбион-2002" (Бристоль) и "Сладкая жизнь".

"Группа ГАЗ" находится в рейтинге на 108 месте. Поясняется, что в 2018 году выручка компании составила 96,3 млрд рублей, в 2017 году Группа заработала 3,5 млрд рублей, что более чем в три раза превышает показатель 2016 года. Финансовые показатели за 2017 год в компании назвали лучшими за время стагнации на рынке коммерческого транспорта, наблюдаемой с 2013 года.

Выручка "Альбион-2002" (Бристоль) в 2018 году составила 81 млрд рублей. Компания управляет сетью магазинов "у дома". Основной ассортимент "Бристоля" - алкоголь, товары для вейпинга и продукты питания. В сеть компании входят более 2,5 тысячи магазинов в более чем 520 городах России. "Альбион-2002" занимает в рейтинге Forbes 128 место.

"Сладкая жизнь" (штаб-квартира - в Дзержинске) занимает в рейтинге 106 позицию. Выручка компании в 2018 году составила 97,5 млрд рублей. "Сладкая жизнь" является одним из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания в России, работает на территории Московской, Нижегородской, Владимирской, Пензенской, Ивановской, Кировской областей, республик Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Татарстан. Дистрибьюторские центры расположены в Нижнем Новгороде, Москве и Владимире.