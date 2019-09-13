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Общество

Нижегородские депутаты поддержали организацию архива в производственных зданиях

18 сентября 2019 11:34  [34] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские депутаты поддержали организацию архива в зданиях по адресу ул. Новикова-Прибоя, 12Г в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 18 сентября 2019 года.

Здания будут переданы в собственность области.

Напомним, речь идет о производственном здании площадью 8,2 тысячи кв.м, проходной, складе, перекачке, гараже площадью 404,3 кв.м, котельной площадью 303,2 кв.м и трансформаторной. Также из городской в областную собственность передается земельный участок площадью почти 23 тысячи кв.м.

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Напомним, нижегородские депутаты поддержали передачу участка в собственность области в мкрн "Юг" под новую школу.

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