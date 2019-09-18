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Общество

Последствия провала грунта начали устранять на Зеленском съезде

19 сентября 2019 10:36  [55] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Последствия провала грунта начали устранять на Зеленском съезде. Об этом сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков.

"Мы проработали несколько технологических решений и остановились на технологии с устройством железобетонных опор ниже оползневой зоны, связанных бетонным поясом. Он будет дополнительно защищать склон от дождевых вод и препятствовать размыванию грунта. Эта технология доказала свою надежность, ее уже использовали чуть выше по съезду. В результате ограждение по всей длине будет выглядеть как единое целое", – заявил заместитель главы города.

Он добавил, что с подрядчиком уже заключили договор. "Срок производства – около двух недель, это будет зависеть от осадков, бетону необходимо время, чтобы высохнуть", – продолжил Виктор Сдобняков.

Напомним, ранее нижегородские власти пообещали устранить последствия провала до конца сентября. В результате ливневых дождей произошло вымывание грунта, которое и привело к провалу асфальтового покрытия.

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