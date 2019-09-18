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Экономика

Держателям золотых карт "Аэрофлот" вернули бесплатный доступ в бизнес-зал нижегородского аэропорта

20 сентября 2019 10:55  [82] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Держателям золотых карт "Аэрофлот" вернули бесплатный доступ в бизнес-зал нижегородского аэропорта "Стригино" с 20 сентября 2019 года. Об этом сообщает Ъ со ссылкой на свои источники.

Дело в том, что "Аэрофлот" договорился с холдингом "Аэропорты регионов", куда в том числе входит "Стригино", о снижении затрат на обслуживание пассажиров в бизнес-залах. Авиакомпания будет платить за каждого участника программы лояльности не 3,5-4 тысячи рублей, как это было ранее, а 2 тысячи рублей.

Напомним, "Аэрофлот" принял решение прекратить предоставление бесплатного доступа в бизнес-зал нижегородского аэропорта "Стригино" владельцам "золотых" карт c 15 сентября.

Как пояснили "Ъ" в авиакомпании, решение было вызвано высокими ценами, выставляемыми холдингами при низком качестве обслуживания.

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