Держателям золотых карт "Аэрофлот" вернули бесплатный доступ в бизнес-зал нижегородского аэропорта Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Держателям золотых карт "Аэрофлот" вернули бесплатный доступ в бизнес-зал нижегородского аэропорта "Стригино" с 20 сентября 2019 года. Об этом сообщает Ъ со ссылкой на свои источники.

Дело в том, что "Аэрофлот" договорился с холдингом "Аэропорты регионов", куда в том числе входит "Стригино", о снижении затрат на обслуживание пассажиров в бизнес-залах. Авиакомпания будет платить за каждого участника программы лояльности не 3,5-4 тысячи рублей, как это было ранее, а 2 тысячи рублей.

Напомним, "Аэрофлот" принял решение прекратить предоставление бесплатного доступа в бизнес-зал нижегородского аэропорта "Стригино" владельцам "золотых" карт c 15 сентября.

Как пояснили "Ъ" в авиакомпании, решение было вызвано высокими ценами, выставляемыми холдингами при низком качестве обслуживания.