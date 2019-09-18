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Общество

Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 23 сентября по 10 октября

21 сентября 2019 14:48  [67] Общество

Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест будут проводиться с 23 сентября по 10 октября в центрах занятости населения Богородского, Вачского, Ветлужского, Володарского, Воскресенского, Гагинского, Княгининского, Краснооктябрьского, Пильнинского, Сергачского районов Нижегородской области, а также городов Дзержинска, Первомайска, Сарова и Шахуньи.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. Согласно информации, на ярмарках специалисты центров занятости окажут помощь в поиске работы, проинформируют посетителей о положении на рынке труда, услугах службы занятости населения, курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных граждан. Кроме того, можно будет получить информацию о банке вакансий.

Как подчеркнули в правительстве, граждане, посетившие ярмарку вакансий, смогут пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, а также воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.

Ранее сообщалось о том, что более 5 тысяч жителей Нижегородской области научат работать по нацпроектам.

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