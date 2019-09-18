Массовое ДТП из семи машин произошло на ул.Бекетова Происшествия

Фото: ГУ МЧС

Массовое ДТП из семи машин произошло на ул.Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Авария в Советском районе произошла 21 сентября. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС. По данным ведомства, в ДТП пострадал один человек.

В настоящее время обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, что 17 сентября под Дзержинском произошло тройное ДТП, где пострадали пять человек, в том числе ребенок.