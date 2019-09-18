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Происшествия

Массовое ДТП из семи машин произошло на ул.Бекетова

22 сентября 2019 11:06  [266] Происшествия

Фото: ГУ МЧС

Массовое ДТП из семи машин произошло на ул.Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Авария в Советском районе произошла 21 сентября. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС. По данным ведомства, в ДТП пострадал один человек.

В настоящее время обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, что 17 сентября под Дзержинском произошло тройное ДТП, где пострадали пять человек, в том числе ребенок.

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