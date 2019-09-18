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Массовое ДТП из семи машин произошло на ул.Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Авария в Советском районе произошла 21 сентября. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС. По данным ведомства, в ДТП пострадал один человек.
В настоящее время обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, что 17 сентября под Дзержинском произошло тройное ДТП, где пострадали пять человек, в том числе ребенок.
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