"Теплоэнерго": отопление дали в 95% нижегородских школ и детских садов, и 40% жилых домов Общество

АО "Теплоэнерго" обеспечило теплом 542 объекта социальной сферы и 2 228 жилых домов Нижнего Новгорода в зоне ответственности предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Таким образом, отопление дали в 95% нижегородских школ и детских садов, а также в 40% жилых домов в первый день старта отопительного сезона, 23 сентября.

"Теплоэнерго завершило процедуру оценки готовности предприятия к отопительному сезону без замечаний — получен акт готовности. На 23 сентября все источники теплоснабжения компании переведены на зимние режимы работы. С учетом предварительного заполнения систем теплоснабжения (наружные сети и внутренние системы отопления заполнены) подача теплоносителя потребителям на границу раздела – до стены зданий – займет три-пять дней", - сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

По словам Ильи Халтурина, Теплоэнерго по поручению главы города Владимира Панова обеспечило возможность досрочного пуска тепла на объекты социальной сферы по заявкам руководителей учреждений. Таким образом, еще до официального старта отопительного периода большинство детских садов и школ в зоне ответственности компании получили тепло. По состоянию на пятницу, 20 сентября, 80% детских садов и школ получали теплоноситель.

В компании также заметили, что Теплоэнерго плотно взаимодействует с жилищными организациями в вопросе пуска тепла. Именно им сейчас предстоит выполнить основной объем работ, чтобы тепло пришло в каждую квартиру. Управляющие компании и ТСЖ уже приступили к пусковым и регулировочным работам на внутридомовых системах: открытию задвижек, продувке стояков и т.д. Пуско-наладочные работы на внутренних системах отопления, как правило, занимают 7-10 дней.