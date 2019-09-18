Публичные слушания по изменениям в правила застройки Нижнего Новгорода пройдут 22-23 октября 2019 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.
Речь идет о внесении изменений в статьи 28, 36 "Градостроительные регламенты" правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода. Инициатор – департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Слушания пройдут
22 октября в 18:00 по адресу: Верхневолжская набережная, 2 (Дом Архитектора).
23 октября в 18:00 по адресу: бульвар Юбилейный, 12 (администрация Сормовского района).
Напомним, публичные слушания по вопросу включения Новинок в территорию Нижнего Новгорода пройдут 10 октября.
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