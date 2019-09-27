Закулисье цирка: создатель шоу "5 континентов" Гия Эрадзе рассказал, что ждет нижегородцев на манеже

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Создатель и режиссер шоу "5 континентов" Гия Эрадзе рассказал журналистам, что ждет нижегородцев на манеже. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на пресс-конференции 27 сентября 2019 года.
В рамках программы нижегородской публике впервые будут представлены знаменитые клоуны, заслуженные артисты РФ, Лада и Александр Сарнацкие.
"Нижегородский цирк второй в стране по величине, но эта большая площадка уютная для нас. Мы очень волновались на премьере спектакля, потому что в данном случае мы не только как коверные клоуны выступаем, но и как персонажи, попавшие в волшебный мир пяти континентов", - поделилась впечатлениями клоунесса Лада Сарнацкая, одновременно являющаяся художественным руководителем шоу "5 континентов".
Помимо этого, в цирковой постановке, которая будет демонстрироваться нижегородской публике до 1 декабря, будут задействованы и другие титулованные артисты мирового уровня. В частности, в столицу Приволжья приехала знаменитая дрессировщица, принцесса российского цирка Людмила Суркова и ее смешанная группа хищников.
"Привезенная в Нижний Новгород львица — одно из первых наших животных. Аттракцион уже существует 11 лет и у нас получилось совместить львицу и тигров, а это нелегкий труд. Они живут у нас все вместе в вольере, привыкают друг к другу", - поделилась секретами постановки Людмила Суркова.
Помимо львицы и тигров в ходе циркового спектакля "5 континентов", а именно так называет Гия Эрадзе свое шоу, нижегородские зрители увидят номер Алексея и Екатерины Плотниковой, которые предстанут перед публикой в образах цыганского барона и его избранницы в окружении шестерых медведей. По словам Алексея Плотникова, с шоу "5 континентов" он объездил уже все цирки страны. Со временем цирковой спектакль развивается и в нынешнем варианте зрители увидят уникальные трюки — один из медведей будет ездить по манежу на коне, другой же на руках пронесет по арене дрессировщицу.
Следует заметить, что Гия Эрадзе выступает за сохранение в цирке номеров с животными. Создатель шоу убежден, что при их отсутствии очарование и волшебство представления будет потеряно.
"В традициях русского и советского цирка основным жанром была дрессура. Почему мы должны смотреть на Европу, где в некоторых странах запретили использовать животных? У нас должны быть свои традиции. Мы должны их чтить, уважать и сохранять. Цирк без животных для нашего российского менталитета неприемлем. Никто животных в цирке не мучает, они в прекрасных условиях содержатся. Дрессировщики любят своих животных и хорошо к ним относятся", - заявил Гия Эрадзе.
Некоторые из демонстрируемых в Нижнем Новгороде номеров, по его словам, совсем скоро будут представлены на международном цирковом фестивале в Италии. Одним из таких станет номер "Золотые рыбки". В центре внимания — две героини, выполняющие сложнейшие трюки не только в воздухе, но и в воде. Специально для этого создан большой украшенный аквариум. По сюжету акробаток то и дело поднимает под купол цирка сеть корабля, которую они используют как один из элементов в своем удивительном и точном танце. Вокруг центральных персонажей на протяжении нескольких минут танцуют обитатели бушующего океана — светящиеся разноцветные рыбы, медузы, морские звезды.
Любопытно, что для циркового представления будут использоваться около полутора тысяч уникальных костюмов, которые были разработаны при участии создателя шоу "5 континентов" Гии Эрадзе. Скрупулезное отношение к каждой детали постановки, убежден мастер, и есть залог успеха, благодаря которому программа существует уже почти два десятилетия.
Ранее сообщалось, что Нижегородский государственный цирк им. Маргариты Назаровой станет постановочным с 1 октября.
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