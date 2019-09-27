Закулисье цирка: создатель шоу "5 континентов" Гия Эрадзе рассказал, что ждет нижегородцев на манеже Культура и отдых

Фото: Нижегородский цирк

Создатель и режиссер шоу "5 континентов" Гия Эрадзе рассказал журналистам, что ждет нижегородцев на манеже. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на пресс-конференции 27 сентября 2019 года.

В рамках программы нижегородской публике впервые будут представлены знаменитые клоуны, заслуженные артисты РФ, Лада и Александр Сарнацкие.

(фото: Нижегородский цирк)

"Нижегородский цирк второй в стране по величине, но эта большая площадка уютная для нас. Мы очень волновались на премьере спектакля, потому что в данном случае мы не только как коверные клоуны выступаем, но и как персонажи, попавшие в волшебный мир пяти континентов", - поделилась впечатлениями клоунесса Лада Сарнацкая, одновременно являющаяся художественным руководителем шоу "5 континентов".

Животные создают волшебство представления, - Гия Эрадзе

Помимо этого, в цирковой постановке, которая будет демонстрироваться нижегородской публике до 1 декабря, будут задействованы и другие титулованные артисты мирового уровня. В частности, в столицу Приволжья приехала знаменитая дрессировщица, принцесса российского цирка Людмила Суркова и ее смешанная группа хищников.

"Привезенная в Нижний Новгород львица — одно из первых наших животных. Аттракцион уже существует 11 лет и у нас получилось совместить львицу и тигров, а это нелегкий труд. Они живут у нас все вместе в вольере, привыкают друг к другу", - поделилась секретами постановки Людмила Суркова.

(фото: Нижегородский цирк)

Помимо львицы и тигров в ходе циркового спектакля "5 континентов", а именно так называет Гия Эрадзе свое шоу, нижегородские зрители увидят номер Алексея и Екатерины Плотниковой, которые предстанут перед публикой в образах цыганского барона и его избранницы в окружении шестерых медведей. По словам Алексея Плотникова, с шоу "5 континентов" он объездил уже все цирки страны. Со временем цирковой спектакль развивается и в нынешнем варианте зрители увидят уникальные трюки — один из медведей будет ездить по манежу на коне, другой же на руках пронесет по арене дрессировщицу.

Следует заметить, что Гия Эрадзе выступает за сохранение в цирке номеров с животными. Создатель шоу убежден, что при их отсутствии очарование и волшебство представления будет потеряно.

"В традициях русского и советского цирка основным жанром была дрессура. Почему мы должны смотреть на Европу, где в некоторых странах запретили использовать животных? У нас должны быть свои традиции. Мы должны их чтить, уважать и сохранять. Цирк без животных для нашего российского менталитета неприемлем. Никто животных в цирке не мучает, они в прекрасных условиях содержатся. Дрессировщики любят своих животных и хорошо к ним относятся", - заявил Гия Эрадзе.

Трюки гимнастов не только в воздухе, но и в воде

Некоторые из демонстрируемых в Нижнем Новгороде номеров, по его словам, совсем скоро будут представлены на международном цирковом фестивале в Италии. Одним из таких станет номер "Золотые рыбки". В центре внимания — две героини, выполняющие сложнейшие трюки не только в воздухе, но и в воде. Специально для этого создан большой украшенный аквариум. По сюжету акробаток то и дело поднимает под купол цирка сеть корабля, которую они используют как один из элементов в своем удивительном и точном танце. Вокруг центральных персонажей на протяжении нескольких минут танцуют обитатели бушующего океана — светящиеся разноцветные рыбы, медузы, морские звезды.

(фото: Нижегородский цирк)

Любопытно, что для циркового представления будут использоваться около полутора тысяч уникальных костюмов, которые были разработаны при участии создателя шоу "5 континентов" Гии Эрадзе. Скрупулезное отношение к каждой детали постановки, убежден мастер, и есть залог успеха, благодаря которому программа существует уже почти два десятилетия.

Ранее сообщалось, что Нижегородский государственный цирк им. Маргариты Назаровой станет постановочным с 1 октября.