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Спорт

Процессы развития спорта обсудят в рамках форума "Россия – спортивная держава" в Нижнем Новгороде

01 октября 2019 09:46  [121] Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Процессы развития спорта в интеграции с мировым сообществом обсудят в рамках форума "Россия – спортивная держава" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

За два дня форума на стадионе "Нижний Новгород" пройдет пленарное заседание, состоятся 8 панельных дискуссий и 17 круглых столов. В рамках форума откроется выставка, на которой будут представлены важные проекты отечественного спорта.

На форуме выступят вице-премьер правительства России Ольга Голодец, советник президента России Игорь Левитин, министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова, председатель комитета по физической культуре и спорту Государственной думы России Михаил Дегтярев, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, член МОК олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и другие почетные гости.

В рамках форума пройдет заседание Совета при президенте Российской Федерации, на котором будет обсуждаться роль субъектов Федерации и муниципальных образований в развитии физической культуры и спорта в России.

"Мы возлагаем на этот форум большие надежды, знаем, как серьезно регион готовится к его проведению. Президент России Владимир Путин поставил перед нами задачу по увеличению количества граждан России, которые занимаются спортом и физкультурой. Форум будет содействовать выполнению этой задачи", - отмечала ранее Ольга Голодец.

Напомним, выставка "Арт-Россия" и фестиваль огня пройдут в дни форума "Россия – спортивная держава".

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