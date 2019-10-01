Сезон охоты на лося открыт в Нижегородской области с 1 октября Общество

Фото: комитет госохотнадзора Нижегородской области

Сезон охоты на лося открывается в Нижегородской области 1 октября и продлится до 31 декабря 2019. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора.



Согласно действующим правилам, в эти сроки разрешена охота на все половозрастные группы лосей. Добыча лося может осуществляться всеми разрешенными способами: с подхода, загоном, нагоном и с применением собак охотничьих пород.

В комитете уточнили, что охотникам стрелять можно только по четко видимой цели, а не на шорох в кустах. Несоблюдение правил техники безопасности на охоте может привести к трагическим последствиям.

Дополнительно в ведомстве сообщили, что с 1 октября также открывается сезон охоты на ондатру, бобра и водяную полевку, который продлится по 29 февраля 2020 года.

Комитет госохотнадзора напоминает, что незаконная охота преследуется законом. Размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам за одну особь лося, составляет от 240 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. Наиболее распространенными нарушениями в области охоты являются: охота без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, охота без документов на оружие, охота в запрещенные сроки. С требованиями охотничьего минимума можно ознакомиться на сайте госохотнадзора.

"Категорически запрещено ношение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Штраф за указанное правонарушение составляет от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему", — пояснили в комитете.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличилась численность копытных. По результатам государственного мониторинга увеличилась численность лося и косули.

Напомним, сезон охоты с ловчими птицами на пернатую дичь продлится по 31 декабря.