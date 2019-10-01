Глеб Никитин поручил расширять телемедицинские технологии Общество

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил расширять телемедицинские технологии. Он сообщил, что региональный центр компетенций в сфере телемедицины планируется создать в Нижнем Новгороде, возможно в больнице №33.

Как рассказал главный врач больницы Павел Зубеев, за этот год ведущими врачами учреждения были проведены около 80 консультаций в режиме реального времени с 5 центральными районными больницами ("Пильнинская ЦРБ", "Сосновская ЦРБ", "Краснобаковская ЦРБ", "Спасская ЦРБ", "Шахунская ЦРБ"). Проводятся консультации и с федеральными медицинскими центрами (ФГБУ "НМИЦ эндокринологии", ФГБУ "НМИЦ гематологии", ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Куликова"). Также Павел Зубеев сообщил, что в больнице разработан уникальный метод проведения дистанционных УЗИ-обследований. Сейчас технология проходит испытания и может быть использована для постановки диагноза пациентам из районов региона.

"Во-первых, нужно вдвое увеличить количество районных больниц-партнеров. Во-вторых, этот центр будет формировать лучшие практики, которые мы будем тиражировать на другие медицинские учреждения", - отметил глава региона.

Также Глеб Никитин проверил реализацию национального проекта "Здравоохранение" в больнице № 33.

Павел Зубеев рассказал, что в 2019 году поликлиника больницы №33 вошла в федеральный проект "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". В рамках данного проекта в поликлинике проводятся ремонтные работы по оптимизации входной группы, созданию регистратуры открытого типа и колл-центра.

Глеб Никитин отметил особую важность работы по модернизации первичного звена.

"Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы сотрудники регистратуры, медсестры и врачи были на стороне пациента. На это и направлено создание новой модели поликлиники. Там правильно организованы процессы, что помогает сделать общение с посетителями вежливым и корректным. Для этого в регионе проводится обучение сотрудников новым стандартам труда. К 2021 году мы должны по поручению президента России перевести на новый формат работы все детские поликлиники. Будем стремиться к тому, чтобы в максимально короткие сроки провести работу и по взрослым медучреждениям", - сказал губернатор.

Напомним, новый ФАП открыли в с. Болтинка Сеченовского района. Всего в регионе в этом году открываются пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта "Здравоохранение".