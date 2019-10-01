Последние новости рубрики Общество
01 октября 2019 18:18  [57] Два пешеходных моста через р.Левинка отремонтировали в Нижнем Новгороде
01 октября 2019 17:38  [113] Глеб Никитин поручил расширять телемедицинские технологии
01 октября 2019 16:10  [98] Сезон охоты на лося открыт в Нижегородской области с 1 октября
01 октября 2019 15:54  [167] Нижегородский водоканал оптимизирует работу с помощью цифровых технологий
01 октября 2019 15:34  [262] ГЖД планирует пустить электрички до Кстова
01 октября 2019 15:09  [133] Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в акции "Сохраним лес!"
01 октября 2019 14:53  [247] Начальник ГЖД Анатолий Лесун убежден в завершении строительства ВСМ "Москва-Казань"
01 октября 2019 14:15  [117] Негативное отношение к коррупции формировали у нижегородских школьников на едином классном часе
01 октября 2019 14:02  [180] Строительство ЖК "Университетский" планируется завершить до конца 2021 года, - Глеб Никитин
01 октября 2019 13:13  [197] Редкое растение обнаружено в Волжской пойме в Нижнем Новгороде
Общество

Глеб Никитин поручил расширять телемедицинские технологии

01 октября 2019 17:38  [113] Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил расширять телемедицинские технологии. Он сообщил, что региональный центр компетенций в сфере телемедицины планируется создать в Нижнем Новгороде, возможно в больнице №33.

Как рассказал главный врач больницы Павел Зубеев, за этот год ведущими врачами учреждения были проведены около 80 консультаций в режиме реального времени с 5 центральными районными больницами ("Пильнинская ЦРБ", "Сосновская ЦРБ", "Краснобаковская ЦРБ", "Спасская ЦРБ", "Шахунская ЦРБ"). Проводятся консультации и с федеральными медицинскими центрами (ФГБУ "НМИЦ эндокринологии", ФГБУ "НМИЦ гематологии", ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Куликова"). Также Павел Зубеев сообщил, что в больнице разработан уникальный метод проведения дистанционных УЗИ-обследований. Сейчас технология проходит испытания и может быть использована для постановки диагноза пациентам из районов региона.

"Во-первых, нужно вдвое увеличить количество районных больниц-партнеров. Во-вторых, этот центр будет формировать лучшие практики, которые мы будем тиражировать на другие медицинские учреждения", - отметил глава региона.

Также Глеб Никитин проверил реализацию национального проекта "Здравоохранение" в больнице № 33.

Павел Зубеев рассказал, что в 2019 году поликлиника больницы №33 вошла в федеральный проект "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". В рамках данного проекта в поликлинике проводятся ремонтные работы по оптимизации входной группы, созданию регистратуры открытого типа и колл-центра.

Глеб Никитин отметил особую важность работы по модернизации первичного звена. 

"Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы сотрудники регистратуры, медсестры и врачи были на стороне пациента. На это и направлено создание новой модели поликлиники. Там правильно организованы процессы, что помогает сделать общение с посетителями вежливым и корректным. Для этого в регионе проводится обучение сотрудников новым стандартам труда. К 2021 году мы должны по поручению президента России перевести на новый формат работы все детские поликлиники. Будем стремиться к тому, чтобы в максимально короткие сроки провести работу и по взрослым медучреждениям", - сказал губернатор.

Напомним, новый ФАП открыли в с. Болтинка Сеченовского района. Всего в регионе в этом году открываются пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph