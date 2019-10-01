Александр Югов проверил готовность к форуму "Россия – спортивная держава" на стадионе "Нижний Новгород" Спорт

Фото: Александр Воложанин

Заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов проверил готовность главной площадки международного форума "Россия – спортивная держава". Он пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 11 октября 2019 года.

"Сейчас на территории стадиона "Нижний Новгород" идет монтаж павильонов, где пройдут мероприятия форума. В зоне EXPO будут представлены инновации и важные проекты в области спорта и всего, что с ним связано. Отдельный стенд будет у Нижегородской области. На нем гостей встретит голограмма биатлониста Николая Круглова", - рассказал Александр Югов.

Рядом с выставочным павильоном будет организована зона для пленарных заседаний. В рамках форума состоятся 8 панельных дискуссий и 17 круглых столов. На форуме выступят вице-премьер правительства России Ольга Голодец, советник президента России Игорь Левитин, министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также рядом со стадионом начался монтаж павильона 800-летия Нижнего Новгорода. Такой же был установлен на фестивале Alfa Future People. Контент адаптировали специально к форуму, основной тематикой станет спорт.

В павильоне ГТО все желающие смогут сдать спортивные нормативы. Также для участников и гостей форума два дня будут работать спортивные активности. 10 октября откроются 5 площадок: стритбол, брейкданс, городки, скейтпарк, пляжное регби. 11 октября количество площадок увеличится до 14. Добавятся скиппинг, панна-футбол, мини-футбол, практическая стрельба, лезертаг, воркаут, мини-гольф, теннис, бочча.

"В первый день всех гостей и участников форума ждет обширная деловая программа. Центральным событием станет пленарная дискуссия с участием президента РФ Владимира Путина. Естественно, что предметом обсуждения будут и мировые тренды, и проблемы в развитии спорта, и конкретные задачи, которые мы должны решать в нашей стране с учетом, в том числе национальных проектов, федерального проекта "Спорт - норма жизни". Уверен, что большое количество вопросов, которые интересуют любителей спорта, профессиональную спортивную общественность, можно будет обсудить и найти оптимальные решения", - сказал Глеб Никитин.

В самом стадионе 10 октября в рамках форума пройдет заседание Совета при президенте, на котором будет обсуждаться роль субъектов страны и муниципальных образований в развитии физической культуры и спорта в России.

Ранее сообщалось, что выставка "Арт-Россия" и фестиваль огня пройдут в дни форума "Россия – спортивная держава".