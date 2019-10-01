Охрану усилят на Щелковском хуторе в Нижнем Новгороде из-за вандализма Происшествия

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Охрану усилят на Щелковском хуторе в Нижнем Новгороде из-за вандализма. Накануне стало известно, что вандалы сломали лавочку и урну на бетонной дорожке, ведущей от второго к третьему озеру. Также пострадали лавочки на третьем и первом озере. Хулиганы изрисовали маркерами деревянную поверхность. Разрушения со стороны Приокского и Советского районов обнаружили гуляющие нижегородцы, также был размещен пост в соцсети ВКонтакте.

В пресс-службе администрации отметили, что на место выехали представители власти и коммунальные службы Приокского и Советского районов. Разрушения устранили.

Фото: из соцсети ВКонтакте

Фото: из соцсети ВКонтакте

"Акты вандализма на территории озер Щелоковского хутора недопустимы. Уникальность благоустроенной территории должна радовать жителей района и всего города, мы не можем позволить хулиганам разрушать то, чего мы добивались совместными усилиями. Сейчас территорию озер патрулирует конная полиция. Мы выйдем с предложением к правоохранительным органам усилить патрулирование зоны Щелоковского хутора", - заявил глава администрации Советского района Владимир Исаев.

Администрация Приокского района также направила обращение в правоохранительные органы.

Напомним, благоустройство Щелоковского хутора завершили 20 сентября.