Нижегородская область вышла на четвертое место по производству молока в ПФО Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область по итогам первого полугодия 2019 года вышла на четвертое место по объему производства жидкого обработанного молока в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Всего в регионе работает порядка 50 молокоперерабатывающих предприятий, включая предприятия по производству мороженого.

По словам Николая Денисова, по итогам 8 месяцев в хозяйствах всех категорий валовое производство молока составило 430,3 тысяч тонн, что на 9,1 тысяч тонн больше аналогичного периода 2018 года.

"Росту производства молока способствовала работа госпрограммы поддержки животноводства, в рамках который идет реконструкция и строительство новых животноводческих комплексов", - отметил министр.

В министерстве сельского хозяйства региона напомнили, что нижегородские предприятия презентовали лучшую сельскохозяйственную продукцию на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2019" в Москве. На стенде региона молочную промышленность представили АО "Молоко"(Шахунья), ОАО "Павловский молочный завод", ОАО "Княгининское молоко", ЗАО "Молоко" (Городец), ООО "Союз", ООО "Племзавод им. Ленина". Кроме того, нижегородские предприятия привезли на выставку 11 племенных животных.

Напомним, что в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".