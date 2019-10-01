Нижегородская кадетская школа-интернат будет передана в собственность области Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская кадетская школа-интернат будет передана в собственность области. Об этом сообщается в проекте решения городской Думы от 8 октября 2019 года.

Здание образовательного учреждения, расположенное по адресу: ул. Сухопутная, 2, передается вместе с мини-стадионом, инженерными сетями и всей собственностью. Отмечается, что это сделано для более эффективного содержания школы-интерната.

Инициатором передачи выступили министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, а также администрация Нижнего Новгорода.

Решение будет принято на заседании 23 октября.

Напомним, вопрос перехода кадетской школы в ведение Нижегородской области обсуждался на встрече с участием депутата государственной Думы, секретаря НРО "Единой России" Дениса Москвина, родителей воспитанников и преподавателей кадетской школы в марте 2019 года.