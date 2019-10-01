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Происшествия

Делимобиль обнаружен на мусорной площадке в Нижнем Новгороде

21 октября 2019 10:55  [46] Происшествия

Фото: Соцсеть

Делимобиль обнаружен на мусорной площадке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети "ВКонтакте".

Автор сообщения предположил, что водитель автомобиля совершил ДТП, врезавшись в мусорные баки. "Делимобиль застрял прямо посередине огороженной для мусорных баков территории. Шумахеры конечно же моментально исчезли с места аварии", - комментирует автор сообщения.

Пользователи соцсети, комментируя произошедшее, сообщают, что "каршеринг как-то не заходит в "нашей среде", уж больно часто мелькают кадры с крутыми ДТП в их исполнении".

Напомним, что в июне текущего года в Нижнем Новгороде произошло смертельное ДТП с участием делимобиля. В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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