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Экономика

Нижегородцы могут поддержать лучшие практики региона в рамках конкурса АСИ до ноября

21 октября 2019 15:39  [112] Экономика

Нижегородцы могут поддержать лучшие практики региона в рамках конкурса Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) до 31 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Нижегородская область заняла второе место по количеству поданных на конкурс заявок — 58 (всего в 2019 году поступило 1452 заявки из 80 регионов России). Восемь из них были отобраны для участия в конкурсе.

Все практики отвечают принципам национальных проектов, в том числе "Образование" (интернет-платформа обучения и трудоустройства IT-специалистов HiBrain), "Цифровая экономика" ("Система "Умный Саров" — единая информационная платформа для цифровизации городских сервисов и процессов, решающая задачи создания комфортной, безопасной и интеллектуальной среды) и "Малое и среднее предпринимательство" (программа по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело").

До 31 октября проходит общественная оценка практик–лауреатов регионального этапа. В настоящее время на специальной крауд-платформе открыто голосование.

Поддержать практики можно, проголосовав за них на сайте (в правом верхнем углу расположена кнопка "Войти", при нажатии на которую система предложит Вам зарегистрироваться через Leader-ID), во вкладке "Практики" отсортировать их по региону, проголосовать, нажав на кнопку "Мне нравится". Набравшие наибольшее количество голосов в ходе общественной оценки будут отдельно отмечены АСИ и будут приняты во внимание экспертным жюри при определении финалистов конкурса.

"Конкурс должен стать системой поддержки регионов и доступности для них лучших решений, чтобы они не изобретали велосипед, а могли быстро внедрять решения, которые показали эффективность в других регионах. Система обмена эффективными решениями и проектами серьезно обеспечивает масштабирование практик и задач, сокращает временные и человеческие ресурсы", – ранее заявляла глава АСИ Светлана Чупшева.

На федеральном этапе будут отобраны 80 практик, которые затем рассмотрит экспертное жюри конкурса.

Результаты конкурса объявят на Российском инвестиционном форуме Сочи-2020, который пройдет с 12 по 14 февраля, там же состоится церемония награждения. Практики-победители разместят на "Смартеке" - платформе по обмену лучшими практиками в области социально-экономического развития и их распространения.

Напомним, что в июне 2018 года Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив.

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