Нижегородская дума одобрила передачу кадетской школы-интерната в собственность области Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Горумы одобрили передачу кадетской школы-интерната в собственность области. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании думы 23 октября 2019 года.

Здание образовательного учреждения, расположенное по адресу: ул. Сухопутная, 2, передается вместе с мини-стадионом, инженерными сетями и всей собственностью.

Напомним, что инициатором передачи выступили министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, а также администрация Нижнего Новгорода. Отмечается, что это сделано для более эффективного содержания школы-интерната.