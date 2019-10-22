Последние новости рубрики Общество
23 октября 2019 11:45  [2] Отданный инвестору участок вернут в состав Светлоярского парка в Нижнем Новгороде
23 октября 2019 11:39  [16] Депутаты нижегородской гордумы одобрили создание нового бульвара
23 октября 2019 11:34  [33] Нижегородская дума одобрила передачу кадетской школы-интерната в собственность области
23 октября 2019 11:25  [52] Проблемные ФОКи на Гагарина и Кораблестроителей передадут новому застройщику
23 октября 2019 11:09  [57] Нижегородская область вошла в пилотный проект Ростуризма "Русские выходные"
23 октября 2019 10:49  [117] Новый арт-объект установлен в Кстове при поддержке ЛУКОЙЛа
23 октября 2019 10:19  [111] Превышена вдвое допустимая концентрация формальдегида в Приокском районе Нижнего Новгорода
23 октября 2019 09:59  [118] Авиаперелеты из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург станут ежедневными
22 октября 2019 18:53  [260] Основную рекультивацию шламонакопителя "Белое море" хотят завершить за месяц
22 октября 2019 18:02  [197] Колесо обозрения из парка "Швейцария" выставили на продажу
Общество

Нижегородская дума одобрила передачу кадетской школы-интерната в собственность области

23 октября 2019 11:34  [33] Общество

Фото: Яндекс. Карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Горумы одобрили передачу кадетской школы-интерната в собственность области. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании думы 23 октября 2019 года.

Здание образовательного учреждения, расположенное по адресу: ул. Сухопутная, 2, передается вместе с мини-стадионом, инженерными сетями и всей собственностью.

Напомним, что инициатором передачи выступили министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, а также администрация Нижнего Новгорода. Отмечается, что это сделано для более эффективного содержания школы-интерната.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph