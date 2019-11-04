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Мужчина утонул в пруду Воротынского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Накануне вечером, 5 ноября, тело погибшего было извлечено из пруда п. Южный и передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
Напомним, 18 октября мужчина утонул в реке Везлома на Бору. Также, двое мужчин утонули в Нижегородской области 14 сентября. Один из них утонул в озере Широкое Арзамасского района (с. Старая Пустынь). Тело второго мужчины извлекли из реки Левинка в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
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