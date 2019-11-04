Мужчина утонул в пруду Воротынского района Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина утонул в пруду Воротынского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Накануне вечером, 5 ноября, тело погибшего было извлечено из пруда п. Южный и передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.

Напомним, 18 октября мужчина утонул в реке Везлома на Бору. Также, двое мужчин утонули в Нижегородской области 14 сентября. Один из них утонул в озере Широкое Арзамасского района (с. Старая Пустынь). Тело второго мужчины извлекли из реки Левинка в Сормовском районе Нижнего Новгорода.