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Происшествия

Мужчина утонул в пруду Воротынского района

06 ноября 2019 11:55  [118] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина утонул в пруду Воротынского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Накануне вечером, 5 ноября, тело погибшего было извлечено из пруда п. Южный и передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.

Напомним, 18 октября мужчина утонул в реке Везлома на Бору. Также, двое мужчин утонули в Нижегородской области 14 сентября. Один из них утонул в озере Широкое Арзамасского района (с. Старая Пустынь). Тело второго мужчины извлекли из реки Левинка в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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