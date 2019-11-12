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Культура и отдых

"Композиция" из Санкт-Петербурга украсит Нижний Новгород к Новому году

13 ноября 2019 16:04  [2] Культура и отдых

ООО "Композиция" из Санкт-Петербурга украсит Нижний Новгород к Новому году за 10,5 млн рублей. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, подрядчик определен.

Начальная максимальная цена контракта составляла 14,1 млн рублей, однако названная компания снизила стоимость услуг до 10,5 млн рублей (на 25,7%) и в итоге стала победителем аукциона.

Ранее сообщалось, что победителю предстоит установить уже имеющуюся новогоднюю елку на площади Минина и Пожарского, а также украсить город гирляндами в виде сосулек, светящимися фигурами елочек, снеговиков и оленей.

Работы разделены на два этапа. До 1 января подрядчику необходимо осуществить подготовительные работы: отремонтировать или заменить использовавшуюся ранее иллюминацию, а также установить всю иллюминацию и ели. Второй этап предусматривает обслуживание и демонтаж установленного оборудования. Этот этап завершится до 31 января.

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