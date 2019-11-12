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Бизнес

Аукцион по аренде земли под застройку в Автозаводском районе пройдет 20 декабря

14 ноября 2019 12:52  [44] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Аукцион по аренде земли под застройку в Автозаводском районе пройдет 20 декабря 2019 года. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, участок находится в муниципальной собственности по адресу: ул. Зеленхозовская, 1А.

Площадь участка составляет 66 318 кв. метров. Виды разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины.

Срок аренды 5 лет, начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) – 17,63 млн рублей. Сумма задатка – 8,81 млн рублей.

Еще один аукцион по комплексному освоению территории в Автозаводском районе пройдет также 20 декабря. Участок находится в муниципальной собственности в 15 метрах на запад от жилого дома № 48А по ул. Парышевская. Площадь 38 499 кв. метров.

Вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины.

Срок аренды 5 лет, начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) – 11,97 млн рублей.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, аукцион по аренде земли, также под застройку, в п.Высоково пройдет в Нижнем Новгороде 20 декабря.

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