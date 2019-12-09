Владислав Сивый: "30-летие ЛДПР - показатель реальной работы в политическом пространстве России" Политика

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области в интервью НИА "Нижний Новгород" подвел итоги года, рассказал о законотворческой работе и перспективах на 2020 год.

В 2019 году Либерально-демократической партии России исполняется 30 лет. Первое учредительное собрание руководства составлялось в декабре 1989 г. За этот время реализованы гражданские инициативы, принят ряд социально-значимых законопроектов. Деятельность партии неразрывно связана с деятельностью отделений и фракций в регионах России. В настоящее время фракцию ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области возглавляет Владислав Сивый. Накануне юбилея партии мы встретились и задали несколько вопросов о деятельности ЛДПР на территории Нижегородской области.

- Более года вы работаете в Законодательном собрании Нижегородской области, можно уже говорить о каких-то результатах?

– Конечно, есть статистика, сколько приемов провел, сколько обращений рассмотрел. Сухие цифры, которые интересны разве что для отчетности. Результаты должны просматриваться в содержании. Посетил Городецкий, Семеновский, Чкаловский, Воскресенский, Балахнинский, Уренский районы. И это далеко не весь список.

Встречался с жителями, обсуждали наиболее волнующие вопросы, что необходимо сделать для города. Где нужно оперативно устранить проблемы, а где совместно с жителями и руководством района найти оптимальное решение.

- С чем чаще всего обращаются жители области?

– Прежде всего, на острие сфера ЖКХ, градостроительная деятельность и социальная сфера. Зная специфику строительного холдинга, понимаю, с чем сталкивается каждый человек. А социальная – это и безопасность детей в детских садах, и обеспечение комфортных условий для их пребывания и т.д. Вопросов много, без рабочих поездок в каждый район, их не решить, поэтому на месте работаем локально.

- Знаем, что на каждых встречах с населением присутствует юрист. А приемы граждан вы также ведете совместно с юристом?

– Когда оказываешься на месте, разбираешься в ситуации, выясняется, что, к примеру, часть собственности находится в муниципалитете, часть в областном правительстве и без грамотного правового сопровождения решение обращений граждан может затянуться на долгое время. Юрист же грамотно и квалифицированно помогает консультировать и уже во время приема находится оптимальное решение.

- Нижний Новгород – город со специфической политической обстановкой, не только столица Приволжья – где базируется аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО, но и регион присутствия крупнейших Госкорпораций ("Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Сибур", "Сбербанк", "Ростелеком", "Росатом"), Есть особенности работы?

– Корпорации давно ведут социально-ответственный бизнес, а работа депутатского корпуса, как неотъемлемой части государственной власти, строится иначе. Как правило, тот или иной округ или район находится под патронажем представителя власти, который подключается к решению проблем жителей. Депутат – важный игрок в политическом пространстве, дипломат. Только вместо международной арены, здесь жители, местная власть и правительство региона.

- Возвращаясь к юбилею партии, 30 лет - срок немаленький, на протяжении этого времени у ЛДПР бессменный руководитель Владимир Жириновский. Удалось ли увидеться, пообщаться?

–В конце октября состоялась встреча Владимира Жириновского с руководителями региональных отделений и руководителями фракций в представительных и законодательных органах власти, обсуждались итоги осенних выборов. Кроме того, также обсуждали и программу торжественных мероприятий, посвященных 30-летию ЛДПР. При насыщенной распланированной логистике рабочей встречи, Владимир Вольфович на съезде ЛДПР после завершения официальных мероприятий успел пообщаться с руководителями фракций в кулуарах.

- На Ваш взгляд, в чем заключаются основные преимущества ЛДПР перед другими политическими силами?

- ЛДПР стала второй партией, зарегистрированной в Советском Союзе. Тот самый случай, когда появление второй партии в контексте истории страны свидетельствует о прекращении монополии доминирующей в государстве. За это время в ЛДПР "выросло" большое количество специалистов, которые сейчас работают в различных органах власти и защищают интересы простых людей. 30 лет – срок небольшой, но для партии, сохраняющей лидирующие позиции среди избирателей, показатель реальной работы в политическом пространстве России.