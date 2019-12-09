Почти 1 млрд рублей на ежемесячну выплату при рождении третьего ребенка направит регион в 2020 году Общество

Более 905 млн рублей федеральных средств на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка и последующих детей направит регион в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в текущем году сумма составляла 895 млн рублей. На сегодняшний день выплатой воспользовались 9765 человек. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что это только одна из мер, принимаемых для улучшения демографической ситуации в регионе.

" Региональным правительством сегодня разрабатывается целый комплекс мероприятий по поддержке многодетных семей. И национальный проект "Демография", который реализуется в стране, является серьезным тому подспорьем", - заявил Глеб Никитин.

Следует заметить, что ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход семьи ниже величины среднедушевого денежного дохода в Нижегородской области. На сегодняшний день время выплата предоставляется однократно, либо на третьего, либо на четвертого ребенка.

В настоящее время в региональное законодательство вносятся изменения, предусматривающие распространение права на ежемесячную денежную выплату на всех детей, рожденных после третьего, после 31 декабря нынешнего года, а также установление с 2020 года в качестве критерия нуждаемости двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Ранее сообщалось о том, что 26 многодетных матерей Нижегородской области получили награды.

Напомним, поддержка семей, имеющих детей - важнейшая часть национального проекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.



СПРАВКА:

На 2020 год на предоставление указанной выплаты предусмотрены денежные средства в объеме 1 232,7 млрд руб., из них: в федеральном бюджете - 905,8 млн руб.; в областном бюджете - 326,9 млн руб.