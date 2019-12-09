Свыше 400 млн рублей пойдет на поддержку нижегородских предпринимателей в 2020 году Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Свыше 400 млн рублей на поддержку предпринимательства в Нижегородской области

дополнительно выделено из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства со ссылкой на минпром.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства

Нижегородской области Максима Черкасова, региону увеличили финансирование

мероприятий в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Министр напомнил, что нацпроект направлен на увеличение количества занятых в малом и среднемпредпринимательстве и предусматривает комплексную поддержку бизнеса, которая

направлена как на действующих, так и на начинающих предпринимателей, а также социальный бизнес. Кроме того, он предусматривает помощь в выходе на внешние рынки, расширение доступа к финансовой поддержке и популяризацию предпринимательства. По словам Максима Черкасова, большая часть выделенной суммы приходится на создание и развитие промышленных парков в регионе. На это пойдет 334,5 млн. рублей.

"Всего в Нижегородской области будет создано три промышленных технопарка: на

базе Группы ГАЗ, ЗАО Дробмаш и технопарка Саров в поселке Сатис Дивеевского

района. Из федерального бюджета за время строительства (2019-2021 годы) будет

привлечено более 1 млрд рублей, а общая стоимость проектов составит порядка 1,7 млрд.

рублей. Ожидается, что в результате реализации проектов к 2024 году резидентами

промышленных технопарков станут 43 субъекта МСП, будет создано более 1 000 рабочих

мест, дополнительно привлечено налоговых отчислений в бюджеты всех уровней на

сумму более 1 500 млн рублей", - пояснил Максим Черкасов.

Помимо этого, согласно обнародованной информации, на развитие центра "Мой бизнес" выделено 60,8 млн руб. Эти средства будут направлены на оказание бесплатной консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение обучающих программ, семинаров, круглых столов, организацию бизнес-миссий. В результате количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках работы Центра, составит не менее 990 человек по итогам 2020 года. Также

47 млн рублей предназначены для поддержки экспортно-ориентированных субъектов

МСП, 15,8 млн руб.- для докапитализации регионального гарантийного фонда. Еще 13,6 млн рублей пойдут в моногорода на софинансирование муниципальных программ поддержки МСП. Оставшиеся 11 млн рублей, уточнили в правительстве, выделены на популяризацию предпринимательства.



Напомним, с начала 2019 года по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось о том, что нижегородские инновационные проекты получили господдержку на 311 млн рублей от Фонда содействия инновациям в 2019 году. Об этом сообщили в региональном минпроме.



СПРАВКА:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-

экономического развития.