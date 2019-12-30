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Происшествия

Десять пожаров произошло в Нижегородской области 31 декабря

01 января 2020 11:29  [1] Происшествия

Десять пожаров произошло в регионе за сутки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области в ежедневной сводке.

Согласно информации, речь идет о загорании бань в Дальнеконстантиновском, Балахнинском и Починковском районах, загорание легковых автомобилей в Лукоянове и хозпостройки в Лысковском районе, загорание жилых домов в Гагинском районе, Арзамасе, Пильнинском районе; загорание бани в Починковском районе и загорании сарая в г.о. Семеновский.

Всего, по данным ведомства, на названных пожарах погибли четыре человека.

Ранее сообщалось о том, что один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Борском районе Нижегородской области.

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Теги:
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