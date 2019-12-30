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Происшествия

Девять нижегородцев получили травмы при запуске фейерверков 1 января

02 января 2020 15:37  [67] Происшествия

Девять нижегородцев получили травмы при запуске фейерверков 1 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

За 1 января в территориальные подразделения управления поступила информация о 9 случаях получения различных травм при использовании пиротехники.

Напомним, десять пожаров произошло в Нижегородской области 31 декабря 2019 года.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдения инструкций по безопасности при использовании пиротехнических изделий.

 

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