Девять нижегородцев получили травмы при запуске фейерверков 1 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
За 1 января в территориальные подразделения управления поступила информация о 9 случаях получения различных травм при использовании пиротехники.
Напомним, десять пожаров произошло в Нижегородской области 31 декабря 2019 года.
Спасатели напомнили о необходимости соблюдения инструкций по безопасности при использовании пиротехнических изделий.
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