Девять нижегородцев получили травмы при запуске фейерверков 1 января Происшествия

Девять нижегородцев получили травмы при запуске фейерверков 1 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

За 1 января в территориальные подразделения управления поступила информация о 9 случаях получения различных травм при использовании пиротехники.

Напомним, десять пожаров произошло в Нижегородской области 31 декабря 2019 года.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдения инструкций по безопасности при использовании пиротехнических изделий.