Наркопритон закрыли в Нижнем Новгороде Происшествия

Наркопритон закрыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 9 января 2020 года.

По версии следствия в период с 18 октября по 18 декабря 2019 года не работающий и страдающий наркоманией 35-летний нижегородец приспособил под притон и систематически предоставлял свою квартиру в доме 25 по ул. М. Жукова в Приокском районе для употребления наркотических средств.

Его преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции, наркопритон ликвидирован.

Санкция ч. 1 ст. 232 УК РФ предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до одного года либо без такого.

Напомним, другие наркопритоны были ликвидированы в Приокском районе год назад в квартире на пр.Гагарина, а также в Автозаводском районе, в сентябре прошлого года в Сормовском районе.