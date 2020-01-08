"Горьковская елка-2020" закрывается: движение транспорта в центре Нижнего Новгорода возобновится 13 января

Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода возобновится 13 января 2020 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
С 13 января проехать можно будет и по пл.Минина и Пожарского (на участке от Верхневолжской набережной до ул. Варварской), и по ул.Минина (на участке от пл.Минина до ул.Пискунова), и по ул.Ульянова (на участке от пл.Минина до ул.Ульянова).
Напомним, ограничения начали действовать 7 декабря 2019 года, объезжать и обходить территорию приходилось больше месяца.
Директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман Беагон сообщил, что за эти дни более 240 тысяч нижегородцев и гостей города посетили новогодний фестиваль.
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