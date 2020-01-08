Несколько случаев обмана нижегородцев на крупные суммы денег через соцсеть произошли с начала 2020 года Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шесть случаев обмана нижегородцев на крупные суммы денег через соцсеть зарегистрированы с начала 2020 года. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Так в начале января жительница Ленинского района перевела мошенникам 26,5 тысяч рублей за туристическую путевку в одну из стран Ближнего Востока. Женщина рассказала, что нашла объявление в социальной сети и связалась с продавцом по смс. Мошенник убедил покупательницу перевести деньги за путевку на его карту, после чего перестал выходить на связь и удалил свой аккаунт из соцсети.

Другой нижегородец перевел на карту злоумышленника 10,6 тысяч рублей за холодильник, объявление о продаже которого увидел на сайте популярной интернет площадки. Товар он так и не получил.

С аналогичными заявлениями в полицию Советского района обратились еще два местных жителя. Они перевели мошенникам 37 тысяч рублей и 16 тысяч рублей за электронные часы.

Спустя несколько дней житель Нижегородского района заявил в полицию о том, что перевел за игровую приставку 20,6 тысяч рублей. Объявление о продаже было размещено на сайте интернет – магазина.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Позже, в отдел полиции Приокского района обратилась нижегородка, которая рассказала, что получила в социальной сети сообщение от имени банка с активной ссылкой. По ней предлагалось пройти, чтобы якобы активировать бонусы за использование банковской карты.

Женщина прошла по указанной ссылке, после чего с ее счета были списаны денежные средства в сумме 7,5 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Напомним, более 36 тысяч рублей отдали нижегородцы интернет-мошенникам перед Новым годом.