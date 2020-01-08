Кинологический центр исполнил новогоднее желание участницы акции из Арзамаса Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Кинологический центр ГУ МВД РФ по Нижегородской области исполнил новогоднее желание участницы акции "Елка желаний" Инессы Казаковой из Арзамаса.

В пресс-службе правительства области рассказали, что Инесса мечтает стать кинологом. В центре она узнала, как специалисты работают со служебными собаками, а также попробовала себя в роли кинолога. В центре регулярно проходят детские экскурсии. Для девочки специалисты-кинологи провели персональную экскурсию с показательным выступлением и мастер-классом.

В акции "Елка желаний" принимают участие дети-сироты, дети из малоимущих семей, дети с состоянием здоровья, угрожающими жизни. Новогодние желания ребят со всей страны были написаны на карточках в виде шаров и развешены на елках в Большом Кремлевском дворце в Москве.

Акция получила продолжение благодаря губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, который попросил организаторов акции все шарики с желаниями нижегородских детей передать для исполнения представителям правительства и законодательного собрания региона. Министерство спорта исполнило желания юных нижегородцев, связанные с активным образом жизни. Среди подарков оказались два спортивных комплекса, обычные и роликовые коньки.

Руководитель Региональной службы по тарифам Нижегородской области Юлия Алешина исполнила желание 8-летней Анастасии Алякиной из Дзержинска. Она мечтала побывать на Кремлевской елке. 3 января девочка съездила в Москву на новогоднее представление.



Также Глеб Никитин пообещал выполнить три желания нижегородских детей в рамках всероссийского проекта "Елка желаний".