Последние новости рубрики Общество
10 января 2020 15:43  [37] Кинологический центр исполнил новогоднее желание участницы акции из Арзамаса
10 января 2020 13:22  [106] Штрафы за несвоевременную уборку снега в Нижнем Новгороде увеличились вдвое
10 января 2020 13:19  [97] Около 600 нижегородских общественных пространств хотят благоустроить к 2024 году
10 января 2020 12:51  [592] Асфальт провалился в районе нижегородской Стрелки
10 января 2020 12:21  [127] Нижегородским пенсионерам помогут переобучиться и выбрать профессию
10 января 2020 12:02  [139] Около 700 нарушений по обслуживанию нижегородских контейнерных площадок выявлено в новогодние праздники
10 января 2020 11:06  [192] "Горьковская елка-2020" закрывается: движение транспорта в центре Нижнего Новгорода возобновится 13 января
10 января 2020 10:36  [403] Нижегородский водоканал напомнил об участии в акции "В новый год без долгов" до 20 января
10 января 2020 09:16  [422] Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области дали советы по взвешиванию после праздников
09 января 2020 17:05  [219] Четыре вылета совершили нижегородские медицинские авиабригады в новогодние праздники
Общество

Кинологический центр исполнил новогоднее желание участницы акции из Арзамаса

10 января 2020 15:43  [37] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Кинологический центр ГУ МВД РФ по Нижегородской области исполнил новогоднее желание участницы акции "Елка желаний" Инессы Казаковой из Арзамаса.

В пресс-службе правительства области рассказали, что Инесса мечтает стать кинологом. В центре она узнала, как специалисты работают со служебными собаками, а также попробовала себя в роли кинолога. В центре регулярно проходят детские экскурсии. Для девочки специалисты-кинологи провели персональную экскурсию с показательным выступлением и мастер-классом.

В акции "Елка желаний" принимают участие дети-сироты, дети из малоимущих семей, дети с состоянием здоровья, угрожающими жизни. Новогодние желания ребят со всей страны были написаны на карточках в виде шаров и развешены на елках в Большом Кремлевском дворце в Москве.

Акция получила продолжение благодаря губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, который попросил организаторов акции все шарики с желаниями нижегородских детей передать для исполнения представителям правительства и законодательного собрания региона. Министерство спорта исполнило желания юных нижегородцев, связанные с активным образом жизни. Среди подарков оказались два спортивных комплекса, обычные и роликовые коньки.

Руководитель Региональной службы по тарифам Нижегородской области Юлия Алешина исполнила желание 8-летней Анастасии Алякиной из Дзержинска. Она мечтала побывать на Кремлевской елке. 3 января девочка съездила в Москву на новогоднее представление.

Также Глеб Никитин пообещал выполнить три желания нижегородских детей в рамках всероссийского проекта "Елка желаний".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph