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Общество

Больше 9 млн рублей взыскали в 2019 году с нижегородских нарушителей экологического законодательства

14 января 2020 13:57  [60] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Больше 9 млн рублей взыскали в 2019 году с нижегородских нарушителей экологического законодательства, проведено более 1,5 тысяч надзорных мероприятий. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме утвержденного плана проверок, рейдовые обследования и административные расследования проводили по обращениям жителей.

"Именно благодаря активности жителей экологам удалось пресечь множество нарушений экологического законодательства. Поручаю усилить надзорную деятельность, активнее взаимодействовать с общественниками и правоохранительными органами. Ведь одна из задач, которую поставил перед нами Президент России Владимир Путин и которая также прописана в нацпроекте "Экология", это сохранение биоразнообразия нашей природы, нашего родного края", - сказал Глеб Никитин.

Темы обращений в основном касались охраны атмосферного воздуха, незаконного недропользования, обращения с отходами. Также поступали и вопросы по охране зеленых насаждений, водных объектов, загрязнению почв, нарушению в сфере благоустройства.

По итогам надзорных мероприятий, в бюджет региона от нарушителей природоохранного законодательства поступило больше 9 млн рублей.

Ранее, администрация Дзержинска объяснила ситуацию с разливом технической жидкости в лесу.

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