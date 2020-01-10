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Общество

Акция по спасению крыс проходит в Нижнем Новгороде

15 января 2020 14:13  [111] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте ("Крысы Нижний Новгород |The Great Rat")

Акция по спасению крыс проходит в Нижнем Новгороде. Как сообщила агентству крысовод Оксана Соловьева, организовавшая в Нижнем Новгороде акцию по спасению крыс, подаренных на Новый год и затем выброшенных на улицу, с конца прошлого года в региональном центре зарегистрировано три подобных случая.

"Во всех трех случаях крыс забирала лично я. Мы используем свои средства, никто нас не спонсирует. Если нужно — складываемся на операцию", - рассказала Оксана Соловьева.

Акция продлится до конца февраля. На данный момент всех трех грызунов удалось вовремя спасти и оказать им ветеринарную помощь.

"Началось все с московского фонда помощи крысам - мы с ними связаны очень тесно и поддерживаем их идеологию. В Москве крыс выбрасывают много", - пояснила собеседница агентства, добавив, что в Нижнем Новгороде ситуация стабильная.

Ранее, учёные ННГУ им.Лобачевского рассказали о важности крыс и мышей в исследованиях.

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