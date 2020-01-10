Подрядчик некачественно выполнил ремонт дорог в Ардатовском районе Экономика

Подрядчик некачественно выполнил ремонт дорог в Ардатовском районе. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 17 января 2020 года, ранее была проведена проверка исполнения законодательства на 16 улицах районного центра, в результате 12 млн рублей остались в областном и местном бюджетах.

Контракт на ремонт дорог был заключен местной администрацией с ООО "Ромэдстрой-НН" на сумму более 20 миллионов рублей. Финансирование работ осуществлялось из бюджета Нижегородской области и местного бюджета.

После выполнения работ заказчиком проведены лабораторные испытания асфальтобетонных образцов в коммерческой организации, которые дали положительный результат. Заказчиком планировалось подписание акта приемки выполненных работ.

При этом ранее, в отношении образцов с отдельных улиц проводилось исследование испытательной лабораторией отдела контроля качества главного управления автомобильных дорог области, которое выявило несоответствие образцов требованиям ГОСТ и СНиП по водонасыщению и коэффициенту уплотнения.

В связи с наличием оснований полагать, что в рамках указанного муниципального контракта выполнены работы ненадлежащего качества, прокуратурой района организовано проведение дополнительных испытаний асфальтобетонных образцов на улицах, отремонтированных в рамках муниципального контракта, с привлечением к отбору образцов специалистов областного учреждения "ГУАД".

Прокурором главе администрации объявлено предостережение о недопустимости приемки и оплаты выполненных работ до получения результатов дополнительных испытаний.

По результатам исследования установлено, что только 42 % отобранных образцов соответствуют требованиям ГОСТ и СНиП. Выполненные работы в рамках муниципального контракта приняты и оплачены частично. В общей сложности более 12 миллионов рублей остались в областном и местном бюджете.



Напомним, в январе этого года была завершена реконструкция участка автомобильной дороги Ардатов – Дивеево на 20-ом километре.