Последние новости рубрики Общество
17 января 2020 14:10  [46] Нижегородским студентам предложили пройти стажировку в Японии
17 января 2020 14:03  [63] Новые автобусы, вместо отмененных, выдут на маршруты в Нижнем Новгороде до конца недели
17 января 2020 13:32  [299] Новые слушания по планировке территории правого берега Оки в Нижнем Новгороде пройдут 5 февраля
17 января 2020 11:33  [426] АПЗ победил в конкурсе "Лучшая российская кадровая служба-2019"
17 января 2020 11:13  [113] "Транснефть-Верхняя Волга" подвела итоги реализации благотворительных проектов в 2019 году
17 января 2020 11:02  [139] Достроенные дома в ЖК "Новинки Smart City" начнут сдавать во втором квартале 2020 года
17 января 2020 10:01  [147] "Федеральная доплата станет существенной поддержкой классных руководителей в школах региона", - Глеб Никитин
17 января 2020 09:37  [297] Прокуратура обязала администрацию Бутурлинского района предоставить жилье детям-сиротам
16 января 2020 18:47  [261] Глеб Никитин вручил благодарности представителям нижегородских СМИ
16 января 2020 18:01  [257] Освящение крестов и куполов храма в честь святителя Николая Чудотворца прошло в Нижегородском кремле
Общество

Новые слушания по планировке территории правого берега Оки в Нижнем Новгороде пройдут 5 февраля

17 января 2020 13:32  [299] Общество

Новые публичные слушания по планировке территории правого берега Оки в Нижнем Новгороде пройдут 5 февраля 2020 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Речь идет о участке между Молитовским и Канавинском мостом в Нижегородском районе. Инициатор - управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты.

Начало встречи в 18:00 по адресу: ул. Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района).

Проект должен быть размещен на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу. Отметим, что на данный момент, он не опубликован. Увидеть проект также можно в здании администрации Нижегородского района на информационных стендах, с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Накануне, 16 января, уже прошли публичные слушания по проекту ул.Черниговской (внесению изменений в правила землепользования и застройки). АО "НоваКард" планирует развитие ул. Черниговской (от Метромоста до Молитовского моста), комплексное благоустройство набережной Оки, создание многофункционального центра и преобразование Куйбышевской водонапорной станции в бизнес и арт-объект. Общая длина территории между метромостом и Молитовским мостом. составляет более двух километров.  Объем инвестиций составляет 9 млрд рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph