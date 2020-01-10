Новые слушания по планировке территории правого берега Оки в Нижнем Новгороде пройдут 5 февраля Общество

Новые публичные слушания по планировке территории правого берега Оки в Нижнем Новгороде пройдут 5 февраля 2020 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Речь идет о участке между Молитовским и Канавинском мостом в Нижегородском районе. Инициатор - управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты.

Начало встречи в 18:00 по адресу: ул. Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района).

Проект должен быть размещен на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу. Отметим, что на данный момент, он не опубликован. Увидеть проект также можно в здании администрации Нижегородского района на информационных стендах, с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Накануне, 16 января, уже прошли публичные слушания по проекту ул.Черниговской (внесению изменений в правила землепользования и застройки). АО "НоваКард" планирует развитие ул. Черниговской (от Метромоста до Молитовского моста), комплексное благоустройство набережной Оки, создание многофункционального центра и преобразование Куйбышевской водонапорной станции в бизнес и арт-объект. Общая длина территории между метромостом и Молитовским мостом. составляет более двух километров. Объем инвестиций составляет 9 млрд рублей.