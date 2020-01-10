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Общество

Ветеранам ко Дню Победы выплатят по 75 тысяч рублей, - Владимир Путин

19 января 2020 00:20  [411] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ветеранам ко Дню Победы выплатят по 75 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости, такую информацию озвучил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических организаций в Санкт-Петербурге.

Глава государства сказал, что такие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.

Президент напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла. Но в этом году выплаты будут связаны с юбилейной датой - 75-летием Победы.

"Семьдесят пять тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч — труженикам тыла", - приводит РИА Новости слова Владимира Путина.

Он добавил, что считает это решение оправданным и выразил надежду, что при подготовке к празднованию по всей стране пройдет серия мероприятий по поддержке ветеранов. Кроме того, глава государства рассчитывает на помощь волонтеров.

Напомним, что в Нижегородской области 20 ноября 2019 года открыли окружной координационный центр ПФО по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Великой Победы. Центр станет точкой притяжения волонтеров всего ПФО, займется набором, подготовкой и обучением добровольцев.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выпустило постановление, согласно которому один раз в год с 1 февраля 2019 года предусмотрена индексация пособий ветеранам и инвалидам.

Если в 2018 году размер индексации был установлен в размере 1,025, то с 1 февраля 2019 года он равняется 1,043.

Индексация распространяется на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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