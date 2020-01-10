Выпустивший нетрезвого осужденного в магазин сотрудник нижегородской ИК уволен Происшествия

Исправительная колония № 5 Фото: с сайта google.com/maps

Выпустивший нетрезвого осужденного в магазин сотрудник нижегородской ИК уволен. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 20 января 2020 года.

Проверкой установлено, что в результате ненадлежащего осуществления сотрудниками исправительной колонии надзора на участке колонии-поселения осужденный употребил спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись наличием в свободном доступе ключей от автомобиля, который находился на режимной территории учреждения, он выехал за пределы колонии. Заключенный был задержан сотрудниками Росгвардии, которые вызвали сотрудников ГИБДД.

В связи с этим, прокурором начальнику учреждения внесено представление с требованием, в том числе рассмотреть вопрос об увольнении сотрудника учреждения. Он уволен, расследуется уголовное дело.

Кроме того, три сотрудника исправительного учреждения привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.



Осужденный был задержан сотрудниками вневедомственной охраны за управление автомобилем в нетрезвом виде на ул. Электровозной. Наказание он отбывал в исправительной колонии № 5 Канавинского района.

Напомним, в середине ноября сужденный за убийство, кражу и изнасилование Раушан Салахов сбежал из той же колонии №5 Канавинского района (ул. Ракетная, 2Д) в Нижнем Новгороде. Его местонахождение по-прежнему неизвестно.

Ранее сообщалось, что из ИК № 17 в Нижегородской области сбежал осужденный Сергей Колоколов. Через несколько дней, 30 октября, его задержали в п. Сухобезводное. По факту побега возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы).