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Общество

Концентрация табака в изъятых из нижегородских магазинов снюсах равнялась выкуриванию 30 сигарет

22 января 2020 11:46  [367] Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает проверять магазины, где могут продавать некурительную никотинсодержащую продукцию (снюсы), которая является запрещенной и подлежит изъятию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В изъятых снюсах, по итогам исследования, обнаружен никотин в концентрациях, превышающей нормативы табачной продукции в 20-30 раз, что соответствует одномоментному выкуриванию 20-30 сигарет.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в настоящее время выявлено 14 предприятий торговли, которые продавали снюсы. Всего изъято из оборота 2114 единиц никотинсодержащей продукции.

По всем фактам выявленных нарушений принимались меры административного воздействия. Виновные лица привлечены к административной ответственности, 16 дел направлены в суды для принятия мер по существу.

Роспотребнадзор 20 января открыл всероссийскую горячую линию, позвонив на которую можно узнать о рисках потребления снюсов.

Специалисты Роспотребнадзора отвечают на звонки круглосуточно. Телефон горячей линии 8 800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Напомним, что по факту продажи этой продукции в Нижегородской области уже возбуждаются уголовные дела.

Напомним также, что продажа снюсов будет запрещена в Нижегородской области с 1 января 20202 года. В декабре 2019 года депутаты одобрили законопроект "О запрете оборота на территории Нижегородской области бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для употребления способами, отличными от курения табака".

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