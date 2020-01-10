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Бизнес

Депутаты ЗС НО проинспектируют незаконные автомойки в частном секторе

22 января 2020 17:06  [61] Бизнес

Депутаты комитета Заксобрания области по экологии и природопользованию проинспектируют незаконные автомойки в частном секторе. Об этом стало известно в ходе заседания профильного комитета 22 января 2020 года. Депутаты обсуждали соблюдение экологических требований владельцами автомоек, расположенных на ул. Ухтомского в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Ранее жители пожаловались на работу этих автомоек.

Как пояснили присутствовавшие на заседании представители Роспотребнадзора, действительно существует огромное количество жалоб на то, что в частном секторе без согласования с соседями открывают кафе, автомойки и магазины. Кроме того, есть жалобы и на забой скота в частном секторе.

Как заявила в ходе обсуждения вопроса главный эксперт-эколог ассоциации нижегородских предпринимателей в области обращения с отходами Клара Романова, в случае попадания различных веществ, содержащихся в отходах с автомоек, на почву происходит изменение ее свойств. Она также предложила рассчитать экологический ущерб, наносимый окружающей среде, в каждом таком конкретном случае. Эксперт убеждена, что вопросом должно заниматься министерство экологии региона.

По итогам обсуждения ситуации парламентарии решили создать рабочую группу и провести выездное совещание, чтобы изучить проблему на месте.

Как отметил председатель комитета ЗС НО по экологии и природопользованию Владислав Атмахов, будет организовано несколько рейдов в разных районах города.

Накануне стало известно, что большое содержание нефтепродуктов выявлено в отходах технической жидкости около Дзержинска. Напомним, неделю назад в единую диспетчерскую службу Дзержинска поступила информация о разливе технической жидкости в районе автоцентра "DAF" по Московскому шоссе в лесном массиве около Дзержинска. Представителей "Приволжье - ТрансСервис-НН" вызвали в межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия для составления протокола и дачи объяснений. Потом отходы вывезли.

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