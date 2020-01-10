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Общество

Советский район лидирует по количеству нарушений в сфере теплоснабжения

22 января 2020 18:25  [160] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Советский район Нижнего Новгорода лидирует по количеству технологических нарушений в сфере теплоснабжения в 2019 году. Об этом сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Павел Марков на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 22 января 2020 года.

В Советском районе было выявлено 449 проблем, тогда как в 2018 году – 291 проблема. На некачественное отопление в ЕДДС пожаловались 1204 жителей района.

Следующими по аварийности стали Автозаводский и Канавинский районы – 341 и 321 нарушений соответственно (в 2018 году – 335 и 220). В ЕДДС обратились 576 и 868 человек. За ними - Нижегородский район (301 нарушение в 2019 году, 213 – в 2018 году), поступило 500 жалоб.

В Сормовском районе в минувшем году зарегистрировано 264 нарушения (254 - в 2018 году) и 230 жалоб, в Ленинском районе – 243 (224 – в 2018 году) и 730 жалоб, в Московском районе – 224 (209 – в 2018 году) и 832 жалобы.

Наименьшее количество технологических нарушений зафиксировано в Приокском районе – 158 (141 – в 2018 году) и 652 жалобы.

Напомним, что с сентября по ноябрь наибольшее количество жалоб на проблемы с отоплением поступило от жителей Московского района.

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